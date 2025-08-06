Генменеджер «Ванкувера» о Кравцове: «Виталий провел сильный сезон в КХЛ. За два года в России он много работал над своей игрой»

Генменеджер «Ванкувера» высказался о подписании Виталия Кравцова.

Ранее стало известно , что «Кэнакс» согласовали однолетний двусторонний контракт с 25-летним нападающим, выступавшим за «Трактор ».

«Виталий провел сильный сезон в КХЛ и внес большой вклад в результаты своей команды. За два года в России он много работал над своей игрой.

Мы с нетерпением ждем возможности оценить его, когда он приедет в тренировочный лагерь», – сказал Патрик Альвин.