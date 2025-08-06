«Трактор» – Кравцову в связи с переходом в «Ванкувер»: «Виталий Юрьевич, благодарим за вклад в общий командный успех и желаем удачи в Северной Америке🫶»

«Трактор» обратился к Виталию Кравцову в связи с его переходом в «Ванкувер».

Ранее стало известно , что «Кэнакс» согласовали двусторонний контракт с нападающим сроком на один год.

«Виталий Юрьевич, благодарим за вклад в общий командный успех и желаем удачи в Северной Америке🫶», – говорится в сообщении челябинцев.

Клуб также отметил, что сохранил спортивные права на 25-летнего игрока в КХЛ .