«Трактор» – Кравцову в связи с переходом в «Ванкувер»: «Виталий Юрьевич, благодарим за вклад в общий командный успех и желаем удачи в Северной Америке🫶»
«Трактор» обратился к Виталию Кравцову в связи с его переходом в «Ванкувер».
Ранее стало известно, что «Кэнакс» согласовали двусторонний контракт с нападающим сроком на один год.
«Виталий Юрьевич, благодарим за вклад в общий командный успех и желаем удачи в Северной Америке🫶», – говорится в сообщении челябинцев.
Клуб также отметил, что сохранил спортивные права на 25-летнего игрока в КХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Трактора»
