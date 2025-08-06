Зарплата Кравцова по контракту с «Ванкувером» – 775 тысяч долларов в НХЛ и 450 тысяч в АХЛ
Зарплата Виталия Кравцова по контракту с «Ванкувером» – 775 тысяч долларов в НХЛ.
Ранее стало известно, что «Кэнакс» согласовали двусторонний контракт с нападающим сроком на один год.
По данным PuckPedia, зарплата игрока в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 450 тысяч.
Предыдущий контракт 9-го номера драфта-2018 в НХЛ (в сезоне-2022/23) был односторонним с зарплатой 875 тысяч долларов.
Сообщалось, что «Трактор» предлагал Кравцову соглашение с зарплатой 65 миллионов рублей (около 812 тысяч долларов по текущему курсу) в год.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: PuckPedia
