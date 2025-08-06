Агент Кравцова: «Виталий позвонил сегодня со своим окончательным решением о том, что хочет играть за «Ванкувер». Подписали контракт сроком на один сезон»

Агент Виталия Кравцова высказался о возвращении игрока в «Ванкувер».

Ранее стало известно , что «Кэнакс» согласовали двусторонний контракт с нападающим сроком на один год.

В прошлом сезоне Виталий Кравцов играл за «Трактор».

«Виталий позвонил сегодня со своим окончательным решением о том, что хочет играть за «Ванкувер Кэнакс».

Мы подписали контракт сроком на один сезон», – сказал агент Дэн Мильштейн .