Губернатор Ярославской области выступил на чемпионском параде «Локомотива»: «Для нас эта победа имеет особое значение. Это память о ребятах 2011 года»
Губернатор Ярославской области поздравил «Локомотив» с чемпионством.
Сегодня в Ярославле прошел чемпионский парад по случаю победы «Локомотива» в Кубка Гагарина.
«С победой, дорогие друзья! Мы сегодня чествуем нашу команду «Локомотив», руководство клуба.
Если в других регионах, которые были обладателями Кубка Гагарина, это была просто большая спортивная победа, то для Ярославской области это, конечно, еще и история, история команды.
Это память о ребятах «Локомотива» 2011 года. И эта победа поэтому имеет для нас особое значение», – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В сентябре 2011 года самолет, на борту которого находился хоккейный клуб «Локомотив», потерпел крушение при взлете. В катастрофе погибли 44 человека.
