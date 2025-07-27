Генменеджер «Авангарда» Сопин об уходе Ткачева: «Общее решение. Есть игровые и финансовые моменты. Надо было как-то умещаться под потолок и строить боеспособную команду»

Генменеджер «Авангарда» высказался об уходе Владимира Ткачева.

Омский клуб расторг контракт с форвардом. Соглашение действовало до 2030 года с зарплатой 120 млн рублей за сезон.

– Владимир Ткачев. Нашумевшая история, ушел из «Авангарда». Сторона Владимира Ткачева называет главной причиной недопонимание с тренером. Можно ли сказать, что клуб со своей стороны сделал все, чтобы Владимир остался?

– Да. На самом деле, руководители всех уровней предпринимали разные усилия, чтобы Владимира интегрировать в состав, чтобы он оставался лидером «Авангарда». Но, повторюсь, тут совокупность факторов и решение не одного тренера, а всего нашего руководящего органа.

Есть моменты игровые, есть моменты финансовые. То есть это надо было все как-то умещать в потолок и строить боеспособную команду, которая будет бороться за кубок, при том, что мы имеем ряд пробелов в составе.

– Звучит очень странный аргумент, что Владимиру Ткачеву предлагали сгонять в Канаду и поговорить с Буше. Неужели нельзя было это организовать еще в Омске, когда завершился сезон? Когда лично у вас может быть возникло понимание, что все, точка невозврата, Владимир уходит?

– Если на первую часть вопроса отвечать – они общались в конце сезона. И мы жили в той парадигме построения состава, что Владимир будет у нас играть. Но получилось как получилось. Пришли к общему такому знаменателю, а за день до расторжения поняли, что вариантов сохранения Владимира нет.

– То есть можно сказать, что это именно общее решение, а не только тренера?

– Ну конечно, это общее решение, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в беседе с корреспондентом Спортса’’ Александром Плехановым.

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