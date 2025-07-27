Коньков об «Авангарде»: «Расторжения за неделю до начала лагерей ставят игроков в неудобное положение. Если касаться регламента, этот вопрос нужно пересмотреть, возможно»
Летом «Авангард» покинули 20 хоккеистов. 11 из них, включая Михаила Бердина, Владимира Ткачева и Илью Каблукова, на данный момент не заключили новых контрактов.
– Как относитесь к массовым расторжениям контрактов в «Авангарде»?
– Я считаю, что если касаться регламента, этот вопрос нужно поднять и, возможно, пересмотреть. Потому что если хоккеистов расторгают за неделю до начала тренировочных лагерей, у многих команд уже укомплектованы составы и расписаны бюджеты. Такие расторжения ставят хоккеистов в очень неудобное положение.
Нужно продумывать такие вещи и защищать игроков от таких ситуаций. Если клуб принимает такие решения, он должен это делать в такие даты, чтобы у хоккеистов после этого была возможность трудоустроиться.
Расторжение за неделю до начала тренировок – сто процентов стрессовая для игроков ситуация. После нее нужно прийти в себя и постараться спокойно подготовится к сезону, – сказал бывший нападающий сборной России по хоккею Сергей Коньков.