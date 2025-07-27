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Директор «Металлурга» о переходе Толчинского: «Нашли аргументы, это долгая кропотливая работа. Переговоры с Ткачевым прошли очень хорошо»

Евгений Бирюков оценил переход форварда Сергея Толчинского в «Металлург».

Также спортивный директор «Магнитки» оценил вероятность подписания экс-нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева.

— Как удалось уговорить Толчинского перейти в «Металлург»?

— Нашли аргументы, чтобы Сергей перешел к нам. Это долгая кропотливая работа.

— Аналогичный вопрос по Ткачеву.

— Мы общаемся с Владимиром достаточно плотно. Встречались с игроком и его агентом в Москве. Считаю, что переговоры прошли очень хорошо.

— В межсезонье вы подписываете двух ценных игроков, которые были доступны на рынке. У вас проснулось менеджерское чутье?

— Мы понимали, что нам надо усилить нападение более мастеровитыми игроками, которые могут решить исход матча, завершить в нужный момент атаку. Все было сконцентрировано на этом, – сказал Бирюков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСергей Толчинский
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoВладимир Ткачев 1995
logoЕвгений Бирюков
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