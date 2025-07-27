Светлов о том, что «Металлург» – «мелкогабаритный»: «Для полевых игроков главное – скорость, юркие челноки – в большой цене. В катании и таланте команда – один из явных фаворитов сезона»

Сергей Светлов оценил мнение о том, что у «Металлурга» мелкогабаритная атака.

– Смогут ли Ткачев после травмы и Толчинский после сезона фактически в запасе вернуться на свой уровень?

– На мой взгляд, «Магнитка» здесь ничего не теряет – только приобретает. Оба форварда после всех последних передряг должны быть сверхмотивированы. Ни один профессиональный тренер не упустит возможности сыграть на амбициях и реваншистских настроениях своих звезд. Отличная расстановка для «Металлурга »!

– Критики говорят, что Ткачев и Толчинский – маленькие форварды, да и в целом атака «Металлурга» – мелкогабаритная. Проблема?

– Не думаю. На стыке веков хоккей по обе стороны океана сделал крен в пользу габаритов. Но в последнее десятилетие даже в НХЛ мы видим обратный процесс – хоккей стал более интенсивным, но менее силовым. Маленькие, юркие челноки – в большой цене.

Хотим мы того или нет, но столпотворение перед воротами, постоянные пробки на пятачке и силовое воздействие выдвигают особые требования к габаритам голкиперов. А вот для полевых игроков самое главное – скорость.

Возможно, нынешняя «Магнитка» – самая маленькая команда КХЛ. Но в катании и таланте, на мой взгляд – один из явных фаворитов сезона. Ее габариты могут стать и плюсом, – сказал экс-тренер клубов КХЛ .