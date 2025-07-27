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  • «История с Ткачевым – жирная клякса для «Авангарда». Одного из лучших воспитанников просто выбрасывают на улицу. Можно было бы пойти в суд». Пашков о расторжении контракта
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«История с Ткачевым – жирная клякса для «Авангарда». Одного из лучших воспитанников просто выбрасывают на улицу. Можно было бы пойти в суд». Пашков о расторжении контракта

Александр Пашков осудил «Авангард» за расторжение контракта с Владимиром Ткачевым.

Соглашение с форвардом действовало до 2030 года с зарплатой 120 млн рублей за сезон.

– То, что произошло с Ткачевым в Омске, – это жирная клякса для «Авангарда». У команды есть академия, большие средства вкладываются в воспитание своих игроков. И тут одного из лучших воспитанников в истории клуба просто выбрасывают на улицу. Более нелепую историю трудно придумать. Она больно ударит по клубному патриотизму, по всей системе омского хоккея.

- Вы можете понять мотивацию руководства «Авангарда»?

– Расстановка в целом понятна. Хоккеист получил явно завышенный контракт, а выписанный из Северной Америки тренер, подозреваю, с не менее завышенным контрактом, встал в позу и поставил задачу этого игрока убрать. Причина, скорее всего, игровая – хоккеист не вписывается в тренерскую систему.

Сильное руководство в такой ситуации попыталось бы найти компромисс, ведь и тренер, и игрок – наемные работники, которые как раз от руководства полностью зависят. Слабое – ушло бы в тень и спряталось за тренером, которому, видимо, дан карт-бланш.

– В Омске пошли по второму пути?

– Да, в общем-то, ушли от ответственности. Предложили игроку сгонять в Северную Америку и самому решить свой вопрос. И смех, и грех.

– Получается, игроки стали в КХЛ слабым звеном?

– Именно так. Статус тренера в нашем хоккее в общем-то понятен, а вот игроки оказались на птичьих правах. Пример Ткачева здесь – самый яркий.

Хотя, не исключаю, игрок и его сторона даже в этой ситуации могли побороться. Контракт был подписан и утвержден, он полностью официальный. Почему бы не зацепиться за него? В такой ситуации можно было бы попробовать пойти, скажем, в суд или прокуратуру. В конце концов, Ткачев не только хоккеист, но и российский гражданин, которому гарантировано право на труд. Гарантировано и защищено – трудовым кодексом!

– Могла ли в этот процесс вмешаться КХЛ?

– Тут ответ есть только у юристов – спортивных и гражданских. Очевидно одно – контракты в КХЛ перестают воспринимать серьезно, началась какая-то анархия. Это тревожный сигнал для лиги и всего нашего клубного хоккея, – сказал олимпийский чемпион.

Скандальный уход Ткачева из «Авангарда» – глупость. В этой истории проиграли все

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Russia-hockey.ru
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