Врач Батушенко перейдет из «Авангарда» в «Куньлунь». Он провел 17 сезонов в системе омского клуба, в межсезонье над ним поставили куратора из Петербурга («Вброс по борту»)

Врач Дмитрий Батушенко покинет «Авангард».

Об этом сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».

47-летний Дмитрий Батушенко отработал 17 сезонов в системе «Авангарда ». По данным телеграм-канала, он перейдет на работу в «Куньлунь ».

«Как говорят, нареканий его работа не вызывала, однако в это межсезонье над Батушенко вдруг поставили куратора, выписанного в «Авангард» из Санкт-Петербурга. Сотрудничество получилось настолько плодотворным, что опытный врач решил уйти «по семейным обстоятельствам», – отмечает телеграм-канал.