Врач Батушенко перейдет из «Авангарда» в «Куньлунь». Он провел 17 сезонов в системе омского клуба, в межсезонье над ним поставили куратора из Петербурга («Вброс по борту»)
Врач Дмитрий Батушенко покинет «Авангард».
Об этом сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».
47-летний Дмитрий Батушенко отработал 17 сезонов в системе «Авангарда». По данным телеграм-канала, он перейдет на работу в «Куньлунь».
«Как говорят, нареканий его работа не вызывала, однако в это межсезонье над Батушенко вдруг поставили куратора, выписанного в «Авангард» из Санкт-Петербурга. Сотрудничество получилось настолько плодотворным, что опытный врач решил уйти «по семейным обстоятельствам», – отмечает телеграм-канал.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Вброс по борту»
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