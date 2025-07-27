Михаил Захаров высказался о шансах «Сочи» на плей-офф при Владимире Крикунове.

Ранее стало известно, что Крикунов может возглавить клуб.

«Проблема только одно – не под Крикунова собран состав. Трансферы еще есть время осуществить, очень много будет зависеть от работы генерального менеджера.

Хороший пример тут «Авангард ». Когда команда была не в лучшем положении, но люди пришли и сумели перезагрузить клуб. По итогу «Авангард» в плей-офф лучше всех бился с «Локомотивом». Они им дали настоящий бой!

Владимир Васильевич в списке лучших тренеров России. Он сможет справиться с работой в «Сочи», – сказал бывший главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров.

В прошлом сезоне «Сочи » занял последнее место в таблице Запада с 47 очками. Последний раз клуб выходил в плей-офф в сезоне-2018/19, где проиграл в первом раунде «Локомотиву (2-4).