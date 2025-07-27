  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Коньков об «Авангарде»: «Интегрировать новых ребят и сделать сплоченный коллектив будет сложно. Не вспомню ни одного случая, чтобы тренер в первый же год выиграл кубок»
5

Коньков об «Авангарде»: «Интегрировать новых ребят и сделать сплоченный коллектив будет сложно. Не вспомню ни одного случая, чтобы тренер в первый же год выиграл кубок»

Сергей Коньков высказался о трансферной политике «Авангарда».

«Авангард» после окончания сезона покинули 20 игроков, включая Владимира Ткачева и Рида Буше. При этом состав команды уже пополнили 14 хоккеистов.

– Видимо, выбрали новый курс под тренера, и такое количество изменений в составе направлена именно на это.

Сможет ли клуб добиться успеха в таких реалиях? На словах можно все что угодно предполагать. Но как по мне, интегрировать новых ребят в команду и сделать их них сплоченный коллектив будет сложно.

Я сейчас не вспомню ни одного случая, чтобы тренер пришел в коллектив и в первый же год выиграл кубок. Приходит много новых ребят, но мало набрать просто хороших игроков, нужно еще из них создать боеспособный коллектив, так что перед тренерским штабом «Авангарда» стоят серьезные задачи.

– Если смотреть по именам, на бумаге – омской команде по силам выйти в финал?

– В финал реально выйти многим командам, даже тем, которые не блещут своими именами. Все будет зависеть от коллектива и химии в раздевалке.

Если сумеют создать нужную атмосферу, все может быть. И добиться от хоккеистов того хоккея, который необходим тренеру, – сказал бывший нападающий сборной России по хоккею Сергей Коньков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoКубок Гагарина
logoМатч ТВ
logoГи Буше
logoСергей Коньков
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Коньков об «Авангарде»: «Расторжения за неделю до начала лагерей ставят игроков в неудобное положение. Если касаться регламента, этот вопрос нужно пересмотреть, возможно»
327 июля, 12:51
Захаров о шансах «Сочи» на плей-офф: «Крикунов в списке лучших тренеров России. Проблема одна – не под него собран состав. Очень много будет зависеть от работы генменеджера»
927 июля, 11:59
Памятник Тарасову открыли в Омске. Губернатор Омской области и Шастин присутствовали на мероприятии
1127 июля, 11:32Фото
Главные новости
Вячеслав Быков: «Слышал про дело «Торпедо» и решение не допустить команду с такой большой историей до участия в РПЛ. С коррупцией в спорте надо бороться, она абсолютно недопустима»
16сегодня, 18:23
Омичу грозит до 5 лет тюрьмы за продажу 5 поддельных билетов на матч «Авангард» – «Локомотив» за 9500 рублей. Он сделал их в мобильном фоторедакторе
8сегодня, 17:25
Шевченко о финансах «Салавата»: «В Башкирии убили команду. Ливо не будет, Хмелевски уйдет. Если ничего не изменится, клуб в следующем сезоне не будет существовать – закроют, как «Витязь»
18сегодня, 17:10
«Авангард» заплатит «Северстали» 42 млн рублей за Котляревского и Почивалова («СЭ»)
9сегодня, 15:44
Менеджер программы лояльности «Ойлерс» Леонтьев: «Макдэвид – икона Эдмонтона, здесь продают его футболки в образе Иисуса Христа. Его сравнивают только с Гретцки, они на одной ступеньке»
8сегодня, 14:58
«Авангард» выменял Котляревского у «Северстали» на денежную компенсацию и подписал его на 3 года. Омский клуб также получил права на Почивалова
22сегодня, 14:41
Батрак о селекции «Спартака»: «Сохранили костяк, тренера, приобрели сильных легионеров и игроков как для глубины состава, так и на перспективу. Ставлю красно-белым пятерку»
4сегодня, 14:29
Хафизуллин подписал контракт с «Нефтехимиком» на год
1сегодня, 13:40
Вячеслав Быков: «Если «Локомотив» на чемпионском параде будет без Никитина и его штаба, то это неуважение к специалистам, которые вели команду к победе!»
34сегодня, 13:26
Менеджер программы лояльности «Ойлерс» Леонтьев: «Гретцки критикуют из-за того, что он живет в Майами, почти не приезжает в Канаду, а у его детей паспорта США. Некоторые канадцы обиделись»
9сегодня, 13:14
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Коваленко в футболке «Народного фронта» с надписью «Команда Путина» встретился с детьми-хоккеистами в Орле. Говорили о патриотизме и ценностях спорта
555 минут назадФото
Агент Кузнецова о слухах про переговоры с «Ак Барсом»: «Это все инсинуации. Наша политика не меняется, ничего нового нет»
3сегодня, 18:13
Нападающая «Сахалина» Братищева считает, что нужно ломать стереотип о хоккее как чисто мужском виде спорта: «У женщин нет таких силовых приемов, но мы тоже можем придумывать нестандартные решения»
сегодня, 17:59
Директор клуба «СКА-Звезда» Солянкин: «Плохо, когда главная команда СКА выдергивает звездочек из других команд. Это ослабляет интерес ребят и конкуренцию»
сегодня, 17:45
Билялетдинов о создании команды «Академия Динамо «Красная Машина Юниор»: «Это целиком и полностью дело Ротенберга. Как я понял, он сам нашел финансирование – это сродни подвигу»
4сегодня, 15:55
«Баффало» продлил контракт с вратарем Леви на 2 года. Кэпхит – 812 500 долларов
6сегодня, 15:30
Слепышев подписал пробный контракт с «Динамо»
1сегодня, 15:17
Фукале о минском «Динамо»: «Готов к новому вызову в карьере. Рад возможности присоединиться к классной команде, у которой отличная арена в прекрасном городе»
2сегодня, 14:49
Кирилл Сафронов: «Ткачев – один из лучших игроков КХЛ. Когда шайба у него, это всегда опасный момент. Надеюсь, он усилит игру «Металлурга»
1сегодня, 14:16
Директор «Нефтехимика»: «Хафизуллин – универсальный защитник с огромным опытом. Он усилит нашу защитную линию с точки зрения созидания»
сегодня, 14:05