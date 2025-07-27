Коньков об «Авангарде»: «Интегрировать новых ребят и сделать сплоченный коллектив будет сложно. Не вспомню ни одного случая, чтобы тренер в первый же год выиграл кубок»

Сергей Коньков высказался о трансферной политике «Авангарда».

«Авангард» после окончания сезона покинули 20 игроков, включая Владимира Ткачева и Рида Буше. При этом состав команды уже пополнили 14 хоккеистов.

– Видимо, выбрали новый курс под тренера, и такое количество изменений в составе направлена именно на это.

Сможет ли клуб добиться успеха в таких реалиях? На словах можно все что угодно предполагать. Но как по мне, интегрировать новых ребят в команду и сделать их них сплоченный коллектив будет сложно.

Я сейчас не вспомню ни одного случая, чтобы тренер пришел в коллектив и в первый же год выиграл кубок. Приходит много новых ребят, но мало набрать просто хороших игроков, нужно еще из них создать боеспособный коллектив, так что перед тренерским штабом «Авангарда» стоят серьезные задачи.

– Если смотреть по именам, на бумаге – омской команде по силам выйти в финал?

– В финал реально выйти многим командам, даже тем, которые не блещут своими именами. Все будет зависеть от коллектива и химии в раздевалке.

Если сумеют создать нужную атмосферу, все может быть. И добиться от хоккеистов того хоккея, который необходим тренеру, – сказал бывший нападающий сборной России по хоккею Сергей Коньков.