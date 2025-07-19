Тюкавин выложил фото с Овечкиным после 1:1 «Динамо» с «Балтикой»: «Спасибо, легенда!»

Константин Тюкавин сфотографировался с Александром Овечкиным.

В пятницу «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) в матче 1-го тура Мир РПЛ. Капитан «Вашингтона » посетил эту игру.

«Спасибо, легенда!» – написал форвард бело-голубых Константин Тюкавин под совместным фото с Овечкиным.

Александр подарил Тюкавину подписанное джерси со своей фамилией и 8-м номером.

Овечкин с пивом на столе попал в кадр, когда сын Кокорина сфотографировался с Тюкавиным на матче «Динамо» – «Балтика»