Тюкавин выложил фото с Овечкиным после 1:1 «Динамо» с «Балтикой»: «Спасибо, легенда!»
Константин Тюкавин сфотографировался с Александром Овечкиным.
В пятницу «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) в матче 1-го тура Мир РПЛ. Капитан «Вашингтона» посетил эту игру.
«Спасибо, легенда!» – написал форвард бело-голубых Константин Тюкавин под совместным фото с Овечкиным.
Александр подарил Тюкавину подписанное джерси со своей фамилией и 8-м номером.
Овечкин с пивом на столе попал в кадр, когда сын Кокорина сфотографировался с Тюкавиным на матче «Динамо» – «Балтика»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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