Овечкин с пивом на столе попал в кадр, когда сын Кокорина сфотографировался с Тюкавиным на матче «Динамо» – «Балтика»
Александр Овечкин случайно попал в кадр с пивом на матче «Динамо» – «Балтика».
Команды сыграли 1:1 в матче первого тура Мир РПЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин посетил матч и случайно оказался в кадре на заднем фоне с пивом на столе, когда сын Александра Кокорина сфотографировался с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным.
Фото в социальной сети опубликовала Дарья Валитова – бывшая девушка Кокорина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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