Овечкин с пивом на столе попал в кадр, когда сын Кокорина сфотографировался с Тюкавиным на матче «Динамо» – «Балтика»

Александр Овечкин случайно попал в кадр с пивом на матче «Динамо» – «Балтика».

Команды сыграли 1:1 в матче первого тура Мир РПЛ .

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин посетил матч и случайно оказался в кадре на заднем фоне с пивом на столе, когда сын Александра Кокорина сфотографировался с нападающим «Динамо » Константином Тюкавиным.

Фото в социальной сети опубликовала Дарья Валитова – бывшая девушка Кокорина.