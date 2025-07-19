Овечкин оформил Fan ID, чтобы ходить на игры футбольного «Динамо» («Матч ТВ»)
Александр Овечкин оформил Fan ID, чтобы ходить на матчи футбольного «Динамо».
Капитан «Вашингтона» посетил стартовый матч московского клуба в новом сезоне Мир РПЛ против «Балтики» (1:1).
Как сообщает «Матч ТВ», хоккеист сделал себе Fan ID. Ранее Овечкин посещал матчи «Динамо», на которых не требуется карта болельщика.
Fan ID стал обязателен на матчах РПЛ с 1 января 2023 года. Также документ нужен для посещения Суперфинала Фонбет Кубка России и игры за Суперкубок России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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