Овечкин оформил Fan ID, чтобы ходить на игры футбольного «Динамо» («Матч ТВ»)

Александр Овечкин оформил Fan ID, чтобы ходить на матчи футбольного «Динамо».

Капитан «Вашингтона » посетил стартовый матч московского клуба в новом сезоне Мир РПЛ против «Балтики» (1:1).

Как сообщает «Матч ТВ », хоккеист сделал себе Fan ID. Ранее Овечкин посещал матчи «Динамо », на которых не требуется карта болельщика.

Fan ID стал обязателен на матчах РПЛ с 1 января 2023 года. Также документ нужен для посещения Суперфинала Фонбет Кубка России и игры за Суперкубок России.

«Отлично». Овечкин об игре «Динамо» после 1:1 с «Балтикой»