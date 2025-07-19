Жамнов о возвращении Кина в «Спартак»: «У него большой потенциал. Второй сезон в клубе был скомканным. Наверное, я ошибся, когда бросил Джоуи с винтовкой под танки»
Алексей Жамнов высказался о возвращении защитника Джоуи Кина в «Спартак».
– Возвращение Кина стало неожиданным. Но его статистика стала хуже.
– Тот сезон, когда Джоуи вернулся в «Спартак», стал для него скомканным. Он поздно оказался в клубе, не прошел сборы.
Стиль игры был другим. Ему было тяжело войти в этот ритм сразу. Наверное, я допустил ошибку, когда бросил Джоуи с винтовкой под танки. После неудачных первых игр он поник и в итоге не нашел себя.
Сейчас же мы собрали по нему всю необходимую информацию, да и сам Джоуи выразил желание вернуться в «Спартак».
Теперь он пройдет с командой предсезонные сборы, ему будет проще. Думаю, Джоуи поможет «Спартаку». У него большой потенциал. Постараемся сделать все, чтобы он его использовал, – сказал главный тренер красно-белых.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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