Жамнов о возвращении Кина в «Спартак»: «У него большой потенциал. Второй сезон в клубе был скомканным. Наверное, я ошибся, когда бросил Джоуи с винтовкой под танки»

Алексей Жамнов высказался о возвращении защитника Джоуи Кина в «Спартак».

– Возвращение Кина стало неожиданным. Но его статистика стала хуже.

– Тот сезон, когда Джоуи вернулся в «Спартак», стал для него скомканным. Он поздно оказался в клубе, не прошел сборы.

Стиль игры был другим. Ему было тяжело войти в этот ритм сразу. Наверное, я допустил ошибку, когда бросил Джоуи с винтовкой под танки. После неудачных первых игр он поник и в итоге не нашел себя.

Сейчас же мы собрали по нему всю необходимую информацию, да и сам Джоуи выразил желание вернуться в «Спартак».

Теперь он пройдет с командой предсезонные сборы, ему будет проще. Думаю, Джоуи поможет «Спартаку ». У него большой потенциал. Постараемся сделать все, чтобы он его использовал, – сказал главный тренер красно-белых.