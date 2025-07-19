Агент Ткачева: «Как могут длинные контракты действовать, если они не гарантированы? Будь как в НХЛ, то «Авангард» выгнал бы Буше, а не ведущего игрока»

Шуми Бабаев заявил, что долгосрочные контракты в КХЛ не работают.

Ранее «Авангард» расторг соглашение с Владимиром Ткачевым . Договор с 29-летним нападающим был рассчитан до 2030 года.

– В итоге в КХЛ не действуют длинные контракты?

– Как могут длинные контракты действовать, если они не гарантированы? Клубы говорят: «Вы нам нужны, мы строим вокруг вас команду». А потом приходит [тренер Ги] Буше, игрока выгоняют на улицу и выплачивают ему компенсацию за 25% от этого года. Какая ответственность у клуба?

Если бы сейчас у Володи была бы компенсация две трети от оставшейся суммы, как в НХЛ , то, поверьте, выгнали бы Буше , а не ведущего игрока. И посмотрите, какая будет компенсация у тренера: 100% за этот год и 100% за следующий год. Разве это справедливо? Вот такая у нас действительность.

Так что Омску грех говорить что-то и своих подручных журналистов заставлять писать эти комментарии, что Ткачев получает 136 миллионов компенсации и что мы на что-то не пошли, хотя нам предлагали. Мы пошли на все условия!

Единственное, что мы сделали: откорректировали письмо, которое они написали Буше и попросили, чтобы Володя его отправил. Мы даже на это письмо пошли. Я бы никогда в жизни такое не сделал, но Володя хотел остаться в Омске.

Мы откорректировали в ту сторону, чтобы он не подумал, что Володя унижается, что этот Буше нас оставляет. Вот такая ситуация, и Омск будет с этим жить долго. В конце концов болельщики разберутся кто есть кто, – сказал агент хоккеиста.

💣 «Авангард» слил Владимира Ткачева – звезду КХЛ. Похоже, все из-за тренера

Контракты в КХЛ никого не волнуют – с ними можно делать что угодно