«Авангард» подтвердил, что расторгнет договор с Ткачевым: «Контракт Владимира сковывает нас. С потолком зарплат приходится принимать непопулярные решения»

«Авангард» подтвердил переговоры с Владимиром Ткачевым о расторжении договора.

Сегодня появилась информация , что клуб ищет варианты расставания с 29-летним нападающим.

Затем «Авангард» выложил в соцсетях сообщение, в котором говорится, что обсуждается расторжение контракта с игроком.

«К сожалению, в текущей ситуации с потолком зарплат иногда приходится принимать непопулярные решения.

Для построения коллектива, который способен бороться за Кубок Гагарина, необходимо усиление многих позиций, в том числе оси центральных нападающих и обороны. Контракт Владимира сковывает нас и не оставляет маневров для иных действий.

Мы очень благодарны Владимиру за все годы выступления в составе родного клуба и желаем успешного продолжения карьеры», – заявил генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков .

В минувшем регулярном чемпионате Ткачев провел только 4 матча из-за травмы и набрал 5 (1+4) очков. В плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов за 13 игр при полезности «минус 7».

Действующее соглашение форварда с годовой зарплатой в 120 млн рублей за сезон рассчитан до 2030 года.

«Авангард» не зарегистрировал контракт с Потуральски из-за превышения потолка зарплат. Клуб планирует разгрузить платежку («Матч ТВ»)