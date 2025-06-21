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Гернат может перейти в ЦСКА

Мартин Гернат может перейти в ЦСКА.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Словацкий защитник, выигравший Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом» в прошлом сезоне, находится в статусе неограниченно свободного агента.

Ранее появилась информация о том, что самое выгодное предложение Гернат получил от «Авангарда».

«Мартин Гернат вместо «Авангарда» может оказаться в ЦСКА», – написал Хайруллин. 

В прошлом сезоне Мартин Гернат набрал 31 (5+26) балл при полезности «плюс 17» в 63 матчах регулярки за «Локомотив». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ защитник отметился 5 (2+3) очками при полезности «плюс 1» в 21 игре.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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