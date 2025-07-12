Якупов о Хартли в «Локомотиве»: «Я ему позвонил: «Боб, как? Ты же не хотел». Думал, что «Локомотив» чуть ослабеет, а тут еще одна мясорубка начинается»
Бывший тренер «Авангарда» возглавил «Локомотив».
– Что скажешь о возвращении Хартли в КХЛ?
– Да сильная команда опять будет у «Локомотива»! Плюс еще один топовый тренер в лиге, амбициозный, против которого будет тяжело. Я реально в шоке был.
У нас с Хартли хорошие отношения, я ему позвонил, поздравил, он рассказал свои причины. Я говорю: «Боб, как? Ты же не хотел, ты что делаешь?» (Смеется).
Но у нас в «Авангарде» офигенная команда, у нас тренер – для меня лучший тренер, это только так надо воспринимать. Я не хочу уже в прошлое смотреть. На льду никто никому не будет уступать, я буду доверяться только тем людям, с которыми сейчас работаю.
Да, это было очень неожиданно. И еще ведь закрадывалось в голову, что Никитин перешел в ЦСКА, и раз – «Локомотив» чуть ослабеет. Потому что на место Никитина надо было топа ставить, чтобы он также дисциплину, систему прививал.
Думал: «Фух, Ярославль сейчас подсядет немного». А тут бац – Хартли! Еще одна мясорубка начинается. Это будет реально тяжело, мучиться теперь (смеется).
Но мы хоккей его знаем, да и у нас все будет классно, – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов.