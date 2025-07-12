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Якупов о Хартли в «Локомотиве»: «Я ему позвонил: «Боб, как? Ты же не хотел». Думал, что «Локомотив» чуть ослабеет, а тут еще одна мясорубка начинается»

Наиль Якупов оценил возвращение Боба Хартли в КХЛ.

Бывший тренер «Авангарда» возглавил «Локомотив».

– Что скажешь о возвращении Хартли в КХЛ?

– Да сильная команда опять будет у «Локомотива»! Плюс еще один топовый тренер в лиге, амбициозный, против которого будет тяжело. Я реально в шоке был.

У нас с Хартли хорошие отношения, я ему позвонил, поздравил, он рассказал свои причины. Я говорю: «Боб, как? Ты же не хотел, ты что делаешь?» (Смеется).

Но у нас в «Авангарде» офигенная команда, у нас тренер – для меня лучший тренер, это только так надо воспринимать. Я не хочу уже в прошлое смотреть. На льду никто никому не будет уступать, я буду доверяться только тем людям, с которыми сейчас работаю.

Да, это было очень неожиданно. И еще ведь закрадывалось в голову, что Никитин перешел в ЦСКА, и раз – «Локомотив» чуть ослабеет. Потому что на место Никитина надо было топа ставить, чтобы он также дисциплину, систему прививал.

Думал: «Фух, Ярославль сейчас подсядет немного». А тут бац – Хартли! Еще одна мясорубка начинается. Это будет реально тяжело, мучиться теперь (смеется).

Но мы хоккей его знаем, да и у нас все будет классно, – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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