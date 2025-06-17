Гернат получил несколько предложений, самое выгодное – от «Авангарда» (Михаил Зислис)

Защитник Мартин Гернат может перейти в «Авангард».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

Словацкий защитник, выигравший Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом » в прошлом сезоне, находится в статусе неограниченно свободного агента.

«Как стало известно мне специально для любимого «Спорт-Экспресса », защитник Мартин Гернат, который хочет еще поиграть в КХЛ, получил несколько заманчивых предложений, но самое выгодное – от «Авангарда ».

Удивлюсь, если словак теперь не окажется в Омске. От больших денег легионеры не умеют отказываться», – написал Зислис.

В прошлом сезоне Мартин Гернат набрал 31 (5+26) балл при полезности «плюс 17» в 63 матчах регулярки за «Локомотив». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ защитник отметился 5 (2+3) очками при полезности «плюс 1» в 21 игре.