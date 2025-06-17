Гернат получил несколько предложений, самое выгодное – от «Авангарда» (Михаил Зислис)
Защитник Мартин Гернат может перейти в «Авангард».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Словацкий защитник, выигравший Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом» в прошлом сезоне, находится в статусе неограниченно свободного агента.
«Как стало известно мне специально для любимого «Спорт-Экспресса», защитник Мартин Гернат, который хочет еще поиграть в КХЛ, получил несколько заманчивых предложений, но самое выгодное – от «Авангарда».
Удивлюсь, если словак теперь не окажется в Омске. От больших денег легионеры не умеют отказываться», – написал Зислис.
В прошлом сезоне Мартин Гернат набрал 31 (5+26) балл при полезности «плюс 17» в 63 матчах регулярки за «Локомотив». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ защитник отметился 5 (2+3) очками при полезности «плюс 1» в 21 игре.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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