Курьянов об уходе из «Авангарда»: «Обид не держу, на кого обижаться? Все было в руках, так что… Вместо нас пришли новые руководители и дали результат»

Антон Курьянов не обижен на «Авангард» после ухода с поста генменеджера клуба.

– Наверняка у вас есть какое-то сожаление, что все так вышло в «Авангарде»?

– Конечно. Все-таки это тот клуб, который дал мне путевку в жизнь. Но, опять же, все определил результат. Нет смысла расстраиваться уже сейчас. Что-то получилось в первый год, когда я стал генеральным менеджером, потом не получилось. Как есть – так есть.

– Обид не держите?

– Да нет, конечно, а на кого обижаться? Все было в руках, так что… Тут никаких вторых мнений не может быть, все на поверхности и открыто. Вместо нас в «Авангард» пришли новые руководители, новый тренер и дали результат.

– Евгений Забуга недавно говорил, что «Авангард» мог бы выплыть и без шоковой терапии. Согласны?

– Знаете, не люблю сослагательные наклонения. А если бы не выплыли? Нет смысла уже рассуждать на эту тему. Смотрим вперед, нас ждет любопытный сезон. И Хартли зашел, и Буше работает, и Никитин в ЦСКА . Много подоплек и очень интересных матчей, – сказал тренер ЦСКА.