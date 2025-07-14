Симашев об уходе Никитина из «Локомотива»: «Было неожиданно, но Хартли – очень сильный специалист. У команды есть ресурсы, чтобы защитить титул – «Флорида» яркий пример»

Дмитрий Симашев назвал неожиданным уход Игоря Никитина из «Локомотива».

Тренер ярославской команды покинул клуб летом этого года.

«Неожиданно было, что Игорь Валерьевич ушел в ЦСКА. С другой стороны, в «Локомотив » пришел Боб Хартли – очень сильный специалист с сильным штабом. Мне очень интересно, что из этого выйдет.

Уверен, что все будет хорошо у «Локомотива». У команды есть ресурсы, чтобы прибавить и защитить чемпионский титул. Да, ушли я, Даня Бут, Рихард Паник и Мартин Гернат, но многие другие игроки остались в команде, клуб подписал еще одного защитника-легионера.

У команды есть чемпионский опыт. К тому же яркий пример – «Флорида Пантерс ». Они проиграли свой финал Кубка Стэнли в 2023 году, а затем дважды подряд стали чемпионами.

«Локомотив» способен это повторить, я желаю клубу успехов», – сказал защитник «Юты» Дмитрий Симашев .