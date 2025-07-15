«Динамо» Минск хочет подписать Тая Смита. У защитника 8 матчей за «Каролину» в прошлом сезоне («СЭ»)
«Динамо» Минск заинтересовано в защитнике Тае Смите.
По данным «Спорт-Экспресса», минский клуб – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры 25-летнего канадца. Также им интересуется еще один клуб Западной конференции КХЛ.
В прошлом сезоне Смит набрал 28 (5+23) баллов в 36 матчах АХЛ за «Чикаго Вулвс».
За «Каролину» защитник сыграл 8 матчей и отметился 2 (1+1) очками при полезности +1.
Напомним, Смит был выбран «Нью-Джерси» под общим 17-м номером на драфте НХЛ в 2018-м.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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