«Динамо» Минск хочет подписать Тая Смита. У защитника 8 матчей за «Каролину» в прошлом сезоне («СЭ»)

«Динамо» Минск заинтересовано в защитнике Тае Смите.

По данным «Спорт-Экспресса», минский клуб – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры 25-летнего канадца. Также им интересуется еще один клуб Западной конференции КХЛ.

В прошлом сезоне Смит набрал 28 (5+23) баллов в 36 матчах АХЛ за «Чикаго Вулвс ».

За «Каролину» защитник сыграл 8 матчей и отметился 2 (1+1) очками при полезности +1.

Напомним, Смит был выбран «Нью-Джерси» под общим 17-м номером на драфте НХЛ в 2018-м.