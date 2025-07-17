«Динамо» Минск подписало контракт с Таем Смитом на год. У защитника 8 матчей за «Каролину» в прошлом сезоне
«Динамо» Минск подписало контракт с Таем Смитом.
Соглашение с 25-летним защитником рассчитано на год.
Смита под 17-м общим номером на драфте-2018 выбрал «Нью-Джерси». На уровне НХЛ хоккеист провел 131 матч и набрал 49 (9+40) очков при полезности «минус 31».
В прошлом сезоне защитник выступал в системе «Каролины». На его счету 28 (5+23) баллов за 36 матчей в АХЛ, а также 8 игр и 2 (1+1) очка за «Харрикейнс».
В 2020 году Смит стал чемпионом мира среди молодежи в составе сборной Канады.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
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