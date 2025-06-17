Лайл продлил контракт с минским «Динамо» на 2 года. Зарплата – около 35 млн рублей за сезон
Защитник Брэди Лайл подписал новое соглашение с минским «Динамо».
Срок контракта рассчитан до конца сезона-2026/2027.
В регулярке-2024/25 Брэди Лайл провел 64 матча и набрал 28 (12+16) очков при показателе полезности «+4». 26-летний игрок стал лучшим снайпером-защитником в команде, а также вошел в тройку бомбардиров-защитников «Динамо».
В его активе также 2 (1+1) балла в 11 играх плей-офф.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, зарплата игрока составит около 35 млн рублей в год.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
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