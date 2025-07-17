Тай Смит получит 45 млн рублей от «Динамо» Минск за следующий сезон (Михаил Зислис)
Тай Смит заработает 45 млн рублей в минском «Динамо» за следующий сезон.
Ранее 25-летний защитник подписал контракт на год с клубом из Беларуси.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Смит получит около 45 миллионов рублей за сезон-2025/26.
В прошлом сезоне хоккеисты выступал в системе «Каролины». На его счету 28 (5+23) очков за 36 матчей в АХЛ, а также 8 игр и 2 (1+1) очка за «Харрикейнс».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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