Тай Смит получит 45 млн рублей от «Динамо» Минск за следующий сезон (Михаил Зислис)

Тай Смит заработает 45 млн рублей в минском «Динамо» за следующий сезон.

Ранее 25-летний защитник подписал контракт на год с клубом из Беларуси.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Смит получит около 45 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В прошлом сезоне хоккеисты выступал в системе «Каролины ». На его счету 28 (5+23) очков за 36 матчей в АХЛ, а также 8 игр и 2 (1+1) очка за «Харрикейнс».