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Худобин об окончании карьеры: «Хоккей не заканчивается, он в моем сердце. Есть планы работать в менеджменте, рассмотрю предложения о тренерской работе»

Антон Худобин заявил, что хочет остаться в хоккее после конца карьеры.

Голкипер провел 287 матчей в НХЛ с учетом плей-офф, а также становился чемпионом мира в составе сборной России в 2014 году.

– После сезона в «Чикаго» вы перешли в ВХЛ и затем в КХЛ – как принималось решение ехать обратно в Россию?

– У меня уже было решение, что я после окончания контракта – вот этого трехлетнего – я собираюсь и еду домой. Все-таки мне было уже достаточно – 37-38 лет. Я понимал, что надо возвращаться на родину после 16 лет нахождения меня в Северной Америке.

– В сезоне-2023/24 вы завершили работу с «Сибирью» – что стало основным фактором окончания карьеры?

– Решение принималось достаточно легко и в то же время тяжело. По одной простой причине – потому что все равно нелегко уходить из хоккея после 31 года… Ну, в том плане, что когда я в хоккее находился, когда я играл как игрок. Но хоккей – он не заканчивается, он в моем сердце. Поэтому посмотрим, что будет дальше.

Будут какие-то предложения – я буду всегда рассматривать. Мне бы хотелось это, и хотелось бы продолжать дальше работать в хоккее.

– Чем сейчас занимаетесь: спорт, тренировки, отдых? Есть ли конкретные планы – менеджмент, тренерская работа или что‑то другое?

– В данный момент я тренируюсь. Вчера играли в хоккей с ребятами. Тренируюсь, физкультурой занимаюсь. Ничего сверхъестественного. Отдых тоже присутствует у меня.

Есть ли конкретные планы? Есть планы, конечно – работать в хоккее, в менеджменте. Это очень интересно для меня.

Если будут предложения о тренерской работе – буду рассматривать, буду смотреть, – сказал Антон Худобин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт агентства Winners
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