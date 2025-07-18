«Сибирь» заплатит Приски 65 млн рублей за сезон-2025/26 (Михаил Зислис)
Чейз Приски заработает 65 млн рублей в «Сибири» за следующий сезон.
Ранее 29-летний защитник подписал контракт с новосибирским клубом на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Приски получит 65 млн рублей за следующий сезон.
В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Херши» – фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ.
На его счету 35 (12+23) очков в 61 матче в регулярном чемпионате и 5 (2+3) баллов в 8 играх в плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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