«Сибирь» может подписать 33-летнего вратаря Доминге. Канадцем интересовался СКА – он провел прошлый сезон в системе «Рейнджерс»

Луи Доминге интересен «Сибири».

Новосибирский клуб может подписать контракт с 33-летним голкипером, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Канадским голкипером ранее интересовался СКА .

В прошлом сезоне вратарь выступал в системе «Рейнджерс ».

Он провел одну игру в регулярном чемпионате НХЛ, а также сыграл 28 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Хартфорд », пропуская в среднем 3,32 шайбы и отражая 89,6% бросков.

Луи Доминге также выступал «Аризону», «Тампу», «Нью-Джерси», «Ванкувер», «Калгари» и «Питтсбург». В общей сложности на его счету 144 матча в регулярных чемпионатах НХЛ.