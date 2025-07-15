«Сибирь» может подписать 33-летнего вратаря Доминге. Канадцем интересовался СКА – он провел прошлый сезон в системе «Рейнджерс»
Луи Доминге интересен «Сибири».
Новосибирский клуб может подписать контракт с 33-летним голкипером, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Канадским голкипером ранее интересовался СКА.
В прошлом сезоне вратарь выступал в системе «Рейнджерс».
Он провел одну игру в регулярном чемпионате НХЛ, а также сыграл 28 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Хартфорд», пропуская в среднем 3,32 шайбы и отражая 89,6% бросков.
Луи Доминге также выступал «Аризону», «Тампу», «Нью-Джерси», «Ванкувер», «Калгари» и «Питтсбург». В общей сложности на его счету 144 матча в регулярных чемпионатах НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости