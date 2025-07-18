Сергей Черкас: «КХЛ надо заключать с НХЛ некое соглашение, ограничивающее выезд российских хоккеистов – хотя бы до 23 лет. У нас хороший уровень молодежи, надо отдать должное Ротенбергу»

Сергей Черкас считает, что нужно ввести ограничения на отъезд молодежи в НХЛ.

– Перспективные молодые вратари – тоже не панацея. Могут отправиться в любой момент за океан. Не правильнее ли здесь сделать ставку на голкипера, который точно не сорвется в НХЛ?

– Таких вратарей, которые точно не поедут, просто нет. У каждого игрока есть агент, и ему в случае успешного выступления выгодно отправить своего клиента сразу в НХЛ. Прежде всего по деньгам – получит свои проценты. Плюс для имиджа полезно: раз один уехал – прибавится желающих с ним работать. Другой вопрос, что КХЛ надо заключать с НХЛ некое соглашение, которое бы ограничивало выезд российских хоккеистов – хотя бы до 23 лет.

– Сложный вопрос.

– Но надо разговаривать, искать какие-то выходы в этом плане. И КХЛ, и ФХР должны в этом направлении работать. Понятно, что с учетом политической обстановки все не так просто. Но самое интересное, что наши команды сейчас нигде не выступают, а все равно много игроков, которых привлекают североамериканские клубы.

Это говорит, что у нас хороший уровень молодежи. Надо отдать должное Ротенбергу , он тому же Демидову дал возможность, разглядел его. Как и Бардакову . Не думаю, что он попал бы в НХЛ из «Витязя», – сказал бывший вратарь и тренер СКА .

Черкас о СКА при Ротенберге: «Состав был сильный, молодежь развивалась – не у всех по 4 игрока в НХЛ уезжают. Ошибка – отказ от Серебрякова, команда строится от вратаря»

Давыдов о молодежи: «Я бы законодательно ввел условие – до 23 лет хоккеист не имеет права уезжать за океан. Что Америка дала Рябкину-Тяпкину и Чернышову? И Демидов уехал рановато»