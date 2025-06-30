Юрзинов о СКА: «Ротенберг и его команда делали ставку на системную работу с молодежью. Мы не соглашались с вторичностью КХЛ и культом драфта НХЛ»

Владимир Юрзинов сказал, что Роман Ротенберг системно работал с молодежью СКА.

– В последние дни отовсюду – драфт НХЛ. Считаю, если его и обсуждать, то только в том ракурсе, что российская молодежь доминирует на мировой арене.

– Но такого нет – наоборот, о ней в первых раундах практически забыли…

– А как иначе, если едва ли не каждым клубом КХЛ закуплены возрастные канадцы из АХЛ , хоккеисты третьего эшелона мирового хоккея? Которые берут все лучшее игровое время, а российская молодежь – в лучшем случае на подхвате, как приданое к этим легионерам. Так о каких первых раундах речь?

Могу сказать, что в СКА последних лет такое потребительское отношение к нашему хоккею и нашей молодежи категорически пресекалось. Поэтому и проявлялись такие большие таланты, как, например, Иван Демидов .

– Вы отмечали Демидова еще полтора года назад – и не только из-за того, что по материнской линии у вас такая же фамилия. За счет чего он раскрылся?

– Роман Ротенберг и его команда делали ставку на системную работу со своей молодежью, на перспективу. Мне посчастливилось быть его консультантом, и мы не соглашались с вторичностью КХЛ и с культом драфта НХЛ. Шла работа на будущее хоккея Санкт-Петербурга и России, в лучших традициях школы Тарасова и Тихонова.

В этом плане новым тренерам СКА будет проще – им досталось хорошее наследство, – сказал бывший тренер сборной СССР.