Евгений Корешков о работе в штабе Ротенберга в СКА: «Было сделано многое, в том числе в плане подготовки молодежи. Только этим летом в НХЛ уехало 4 игрока – это показатель»

Евгений Корешков считает, что штаб Романа Ротенберга многого достиг в СКА.

В межсезонье оба тренера покинули команду. Новым главным тренером клуба из Санкт-Петербурга был назначен Игорь Ларионов.

– Евгений Геннадьевич, как переживаете отставку из СКА?

– Ничего нового тут не скажу, пусть даже перед стартом сезона-2024/25 у меня был однолетний контракт. Любой тренер, начиная свою работу, знает, что отставка неизбежна, в этом понимании – философия нашей профессии.

Вообще с 2018 года в моей тренерской карьере был очень интенсивный отрезок. Работа в ЦСКА и СКА в штабах Игоря Никитина и Романа Ротенберга – большая ответственность и большой опыт. Работали в режиме ежедневного стресса, но другого режима профессиональные тренеры не знают и не принимают.

Сейчас, пожалуй, первое лето за семь лет, когда появилась возможность восстановиться – и взглянуть на хоккей, на свою профессию под новым углом. Интересное время.

– Что не получилось в СКА?

– Понятны требования по результату, они есть в любом большом клубе. Тем не менее нашим штабом было сделано многое, в том числе в плане подготовки молодежи и развития игроков.

Только этим летом из СКА в НХЛ уехало четыре хоккеиста, не считая Евгения Кузнецова , – это показатель. В системе много талантливой молодежи, много глубины во всех линиях, поэтому как минимум потери темпа не ожидается, – сказал бывший тренер клуба из Санкт-Петербурга.