  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Черкас о СКА при Ротенберге: «Состав был сильный, молодежь развивалась – не у всех по 4 игрока в НХЛ уезжают. Ошибка – отказ от Серебрякова, команда строится от вратаря»
7

Черкас о СКА при Ротенберге: «Состав был сильный, молодежь развивалась – не у всех по 4 игрока в НХЛ уезжают. Ошибка – отказ от Серебрякова, команда строится от вратаря»

Сергей Черкас считает, что СКА ошибся, отказавшись от Никиты Серебрякова.

– У армейцев был очень сильный состав в последние годы. Анализировали для себя, чего не хватило, чтобы поставить жирную точку в плей-офф?

– Да, состав был сильный. Думаю, никто не станет спорить, что прежним руководством много хорошего сделано. Молодежь развивалась, «вертикаль» здорово работала. Не случайно «СКА-1946» выиграл Кубок Харламова, а через год выступал в финале. Есть преемственность, кадры подрастали. Как показатель – не у каждого клуба по четыре человека в НХЛ уезжают.

– Далеко не у каждого.

– И это большая работа, люди росли. А чего не хватило, чтобы команда выступила более удачно? На мой взгляд, ошибка, что отказались от Серебрякова. В любом случае, команда строится от вратаря. Это даже больше 50 процентов успеха. Если нет надежного голкипера, то сложно рассчитывать на хороший результат.

– Никто не спорит.

– В СКА сейчас очень много перспективных вратарей, и все молодые. Заврагин – 2005 года рождения, Мойсевич – 2004-го, Плешков – 2002-го. Сейчас еще Иванов вернулся из аренды. Конечно, со всеми этими ребятами надо работать, доводить до кондиции, чтобы они могли решать высокие задачи...

Тут есть два пути развития. Если команда ставит перед собой задачу победить в Кубке Гагарина, то необходим вратарь, который может сразу принести успех, – сказал бывший вратарь и тренер СКА. 

Напомним, что Роман Ротенберг возглавлял клуб из Санкт-Петербурга с января 2022 года по июнь 2025-го. После его отставки главным тренером команды был назначен Игорь Ларионов. Ранее в клубе сменился совет директоров. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт Уик-энд»
logoПавел Мойсевич
logoСКА
logoЕгор Заврагин
logoРоман Ротенберг
logoАртемий Плешков
logoНикита Серебряков
logoКубок Гагарина
logoКХЛ
logoСергей Иванов 2000
Сергей Черкас
logoНХЛ
logoМХЛ
logoСКА-1946
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Капризов и «Миннесота» пока «не близки» к соглашению. «Уайлд» хотят продлить контракт, Кирилл получит 14+ млн долларов в год и станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ (Майкл Руссо)
4вчера, 21:54
Комтуа продлил контракт с «Динамо» и заработает 130 млн рублей за 2 года (Metaratings)
4вчера, 21:04
Овечкин рассказал, что научился драться «на улице», и назвал лучших бойцов в НХЛ: «Брашир, Ларак и Малкин»
6вчера, 20:40
Сушинский о «Куньлуне»: «Называется по-китайски, должен играть в Китае. Интереса было бы больше, чем в Мытищах или Петербурге, наверное. Или руководство понимает, что собрать народ на хоккее тяжело»
4вчера, 20:21
Овечкин поучаствовал в открытии отремонтированной площадки в Москве, где он занимался в детстве. В коробке создали арт-покрытие с числом 895 и надписью «Вечный рекорд»
7вчера, 19:44
Терещенко о КХЛ: «Игроков никто не защищает. В НХЛ в профсоюз платят 22% от контракта, у нас и 10% никто не отдаст. Нужна солидарность всех хоккеистов и агентов»
10вчера, 19:29
Овечкин о том, сколько времени нужно уделять физподготовке: «80% точно, это база. Сейчас спорт быстрый, нужно быть готовым»
1вчера, 18:35
Купер возглавит сборную Канады на Олимпиаде-2026. Кэссиди, Дебур, Токкет и Донсков будут его ассистентами
6вчера, 17:48
«Трактор» может подписать Веккионе из системы «Вашингтона». У 32-летнего форварда 3 матча в НХЛ за карьеру (Metaratings)
12вчера, 17:32
Кравец возглавит «Барыс». «Куньлунь» не продлил контракт с тренером (Алексей Шевченко)
6вчера, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Никонов: «Трактор» играл в финале Кубка Гагарина, но этого мало. Нужно брать трофей»
2вчера, 21:29
Кирилл Сафронов о «Куньлуне»: «Для КХЛ хорошо, что возможно содержать клуб, пусть у него китайское имя. Это не аутсайдер, еще неизвестно, как изменится трансферная политика после переезда в Петербург»
1вчера, 21:18
Никонов об Овечкине: «При таких достижениях он остался человеком, самым простым в общении. Он все расскажет и покажет, когда подойдешь к нему»
2вчера, 19:16
Генменеджер «Сибири» Меркулов о Мерфи в СКА: «Лучший атакующий защитник лиги, стал сигма-боем для наших юных фанатов. Мы не смогли удовлетворить его требования, он искал выгодное предложение»
1вчера, 19:06
Форвард «Локомотива» Иванов выложил фото своего кота Харви в Кубке Гагарина
2вчера, 18:49Фото
Терещенко об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Менеджеры должны нести ответственность, разрывается долгосрочный контракт – нужна компенсация. Но Омск все делает по регламенту»
вчера, 18:03
Каблуков не планирует завершать карьеру: «Цель сыграть 1000 матчей в КХЛ выполнена, есть и другие»
2вчера, 16:49
Директор «Металлурга» про обмен Зернова на Исхакова: «Таковы реалии потолка зарплат. Мы играем в быстрый техничный хоккей, Руслан подходит под нашу систему»
вчера, 16:11
Рафиков о новом контракте с «Локомотивом»: «Я с 11 лет в Ярославле, долго не думал. Хорошая мотивация доказать, что мы достойны Кубка Гагарина»
1вчера, 15:43
Вайсфельд об уходе Блэкера из «Авангарда»: «Непонятная история. Чем руководствовались в клубе, когда его подписывали, что произошло – не знаю. С Козловым понятнее – смена руководства»
1вчера, 15:32