Черкас о СКА при Ротенберге: «Состав был сильный, молодежь развивалась – не у всех по 4 игрока в НХЛ уезжают. Ошибка – отказ от Серебрякова, команда строится от вратаря»

Сергей Черкас считает, что СКА ошибся, отказавшись от Никиты Серебрякова.

– У армейцев был очень сильный состав в последние годы. Анализировали для себя, чего не хватило, чтобы поставить жирную точку в плей-офф?

– Да, состав был сильный. Думаю, никто не станет спорить, что прежним руководством много хорошего сделано. Молодежь развивалась, «вертикаль» здорово работала. Не случайно «СКА-1946» выиграл Кубок Харламова, а через год выступал в финале. Есть преемственность, кадры подрастали. Как показатель – не у каждого клуба по четыре человека в НХЛ уезжают.

– Далеко не у каждого.

– И это большая работа, люди росли. А чего не хватило, чтобы команда выступила более удачно? На мой взгляд, ошибка, что отказались от Серебрякова . В любом случае, команда строится от вратаря. Это даже больше 50 процентов успеха. Если нет надежного голкипера, то сложно рассчитывать на хороший результат.

– Никто не спорит.

– В СКА сейчас очень много перспективных вратарей, и все молодые. Заврагин – 2005 года рождения, Мойсевич – 2004-го, Плешков – 2002-го. Сейчас еще Иванов вернулся из аренды. Конечно, со всеми этими ребятами надо работать, доводить до кондиции, чтобы они могли решать высокие задачи...

Тут есть два пути развития. Если команда ставит перед собой задачу победить в Кубке Гагарина, то необходим вратарь, который может сразу принести успех, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

Напомним, что Роман Ротенберг возглавлял клуб из Санкт-Петербурга с января 2022 года по июнь 2025-го. После его отставки главным тренером команды был назначен Игорь Ларионов. Ранее в клубе сменился совет директоров.