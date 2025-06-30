Юрзинов о раннем вылете СКА из Кубка Гагарина: «Клуб способен запустить новое поколение интересной молодежи. Для меня это намного ценнее, чем медаль от временщиков-легионеров»

Владимир Юрзинов высказался о раннем вылете СКА из Кубка Гагарина.

Клуб из Санкт-Петербурга во главе с Романом Ротенбергом впервые за 15 лет вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив московскому «Динамо» (2-4).

В межсезонье Ротенберг был отправлен в отставку. Новым главным тренером СКА был назначен Игорь Ларионов.

– Владимир Владимирович, самые продвинутые люди интернета начнут вас критиковать – СКА в прошедшем сезоне не решил турнирную задачу…

– Послушайте, если говорить о медалях, принципиальным для меня является золото международных турниров. На внутренних соревнованиях важны и другие показатели – школа, развитие молодежи, перспектива.

У нас есть клубы-однодневки, угадали с легионерами – есть результат, не угадали – клуб или исчезает, или драматически сокращает свой бюджет. Лиге, всему нашему хоккею от таких клубов – ни тепло, ни холодно.

Так вот в СКА был создан «Хоккейный город» – и мощнейшая система КХЛ – ВХЛ – МХЛ . Первые результаты работы этой системы побудили СКА отказаться от так любимых вами легионеров и тем самым инвестировать в будущее как самого клуба, так и всего национального хоккея. Что проявлялось еще и в сборной России 25, важнейшую роль которой принято недооценивать – наверное, из-за нашей внутренней незрелости.

Не случайно именно из СКА этой весной отправилось в НХЛ сразу четыре мастера – Никишин , Демидов , Грицюк и Бардаков. Я так понимаю, делегация от СКА шире, чем от всех остальных клубов КХЛ вместе взятых. Это холодные цифры, а не горячие эмоции. И это показатель работы всей системы.

Я вам скажу, что и в предстоящем сезоне СКА способен запустить новое поколение интересной молодежи. И для меня это намного ценнее, чем медаль от временщиков-легионеров, – сказал бывший тренер сборной СССР, консультировавший тренерский штаб Романа Ротенберга в СКА.