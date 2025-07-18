Андрей Коваленко о короткой предсезонке в КХЛ: «В XXI веке в подготовке многое изменилось. В НХЛ люди спокойно и без травм проводят по 100 интенсивных матчей за сезон – это о многом говорит»

Андрей Коваленко высказался о сокращении предсезонки в КХЛ.

– Есть мнение, что российский хоккей – и особенно молодежь – очень многое теряет из-за того, что мы скопировали энхаэловскую структуру подготовки и до месяца сократили тренировочные лагеря. Разделяете его?

– Трудный вопрос, адресовать его нужно прежде всего профессиональным тренерам.

Когда был игроком НХЛ, в первые сезоны по советской привычке начинал подготовку в начале июля. Помню, как в Торонто на роликах и с баллонами делал по асфальту 50-60 ускорений, набирал мышечную массу и резкость. Североамериканские ребята надо мной посмеивались – мол, слишком рано вышел и слишком много нагружаюсь! В ответ говорил, что это еще минимум – в СССР на баллон было принято сажать еще и своего партнера (смеется).

Но в XXI веке многое в подготовке изменилось. Бега и штанги, которые сажали спины и колени, заменили велотренажерами и резинками, которые нагружают равномерно и в щадящем режиме. В общем-то изменилась и структура тела хоккеистов.

Не хотел бы противопоставлять эти методики, повторюсь, это дело профессиональных тренеров. Но в НХЛ люди спокойно и без травм проводят по сто интенсивных матчей за сезон. Это о многом говорит – в том числе в плане физподготовки, – сказал олимпийский чемпион.

Плющев о проблемах российского хоккея: «Скопировали НХЛ с урезанной предсезонкой и избыточным количеством матчей – это раз. Слабая подготовка молодежи – два»