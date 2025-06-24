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Андрей Коваленко о КХЛ: «В НХЛ крен на атаку, а у нас с начала века много оборонительного хоккея. Он вышел из системы «Динамо», от Петра Ильича Воробьева»

Андрей Коваленко сказал, что многие команды КХЛ по-прежнему играют от обороны.

– Что скажете о хоккейной части финала?

– Встретились две атакующие команды. И, несмотря на отличных вратарей, получите семь с половиной шайб за игру!

– Удивлены такой результативностью?

– Нет. НХЛ – атакующая лига. В этом убеждалось еще наше поколение, которое отправлялось в НХЛ в начале девяностых годов.

С тех пор крен на атаку в НХЛ только увеличился. Убрали зацепы, задержки и другую грязь, теперь в отличие от наших времен защитникам намного тяжелее. Посадить на вилы, как во второй половине девяностых, когда в моде был хоккей «Нью-Джерси», уже невозможно.

– В КХЛ в финалах результативность в два раза ниже. Почему?

– Знаете, когда в начале века возвращался из НХЛ в нашу лигу, сразу обратил внимание на то, что у нас много оборонительного хоккея.

Во многом он вышел из системы «Динамо». Помню, еще в ЦСКА начала девяностых мы удивлялись тому, насколько закрыто играют бело-голубые. Многие на границе веков брали пример с Петра Ильича Воробьева, у него и «Динамо», и «Локомотив», и «Лада» играли от жесткой обороны, на 1:0 и 2:0. 

В принципе с тех пор немногое изменилось. Возьмите «Локомотив», в последние годы он показывает осторожный хоккей – и побеждает. Естественно, за таким стилем тянутся и другие.

В этом сезоне смотрел много матчей «Сан-Хосе», в котором играл мой старший сын Николай. Там была одна тактическая задача – отбиться в обороне, выбросить шайбу из зоны, а там за нее побороться – и война план покажет. При всем уважении к КХЛ примерно в такой простенький хоккей играет добрая половина клубов нашей лиги, – сказал олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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