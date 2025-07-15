Плющев о проблемах российского хоккея: «Скопировали НХЛ с урезанной предсезонкой и избыточным количеством матчей – это раз. Слабая подготовка молодежи – два»

Владимир Плющев поделился мыслями о проблемах российского хоккея.

Команда звезд КХЛ проиграла команде звезд НХЛ со счетом 3:15 в благотворительном «Матче года».

– В чем видите главную проблему российского хоккея?

– Скопировали НХЛ, выстрелили себе в ногу и получили невыгодную для национального хоккея структуру сезона КХЛ , с урезанной предсезонкой, минимумом тренировочного процесса и избыточным количеством матчей – это раз.

Два – слабая подготовка молодежи. О чем говорить, если за последние годы мы воспитали только одну звездочку – нападающего Ивана Демидова? При этом в стране больше десяти академий, которым вроде бы созданы все условия.

Эти проблемы вытекают одна из другой. Как следствие, вы мне не назовете хотя бы четырех центрфорвардов из КХЛ для сборной России. И хотя бы две пары защитников…

Эти проблемы не позволяют нашему хоккею развиваться. Постоянно говорю: вернемся на мировую арену – сразу все поймем, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .