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  • Андрей Коваленко о «Матче года»: «Никакой драмы в 3:15 нет. Народ получил шоу, наши звезды КХЛ не особо напрягались. Было видно, что некоторые еще не отошли от отпускной формы»
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Андрей Коваленко о «Матче года»: «Никакой драмы в 3:15 нет. Народ получил шоу, наши звезды КХЛ не особо напрягались. Было видно, что некоторые еще не отошли от отпускной формы»

Андрей Коваленко высказался о разгроме команды звезд КХЛ в «Матче года».

13 июля команда звезд НХЛ одержала крупную победу над командой звезд КХЛ (15:3) в благотворительном матче в Москве. 

– Некоторые эксперты драматично восприняли разгром звезд КХЛ в матче со звездами НХЛ. Такая реакция справедлива?

– На мой взгляд, никакой драмы нет – а, наоборот, есть праздник. Прежде всего из-за того, что народ в России в июле заполнил московскую арену с одной целью – посмотреть на Овечкина, Панарина и других звезд НХЛ. Мастеров, которые играют в КХЛ, Россия будет наблюдать предстоящие девять месяцев, а вот энхаэловцев в предстоящем сезоне на родном льду больше не увидит.

Поэтому я считаю, что народ получил то шоу, которое хотел. А наши звезды КХЛ не особо напрягались. Да и было видно, что они пока далеки от формы.

– Почему? Лагеря в КХЛ вот-вот откроются, а в НХЛ до старта предсезонки – еще два месяца…

– В наше время, на стыке советского и российского хоккея мы были в полном порядке уже в середине июля. Просто потому, что структура подготовки тогда была кардинально другой – мы уходили в отпуск 25 мая, а уже 25 июня садились на сборы. Исключение делалось разве что для хоккеистов сборной страны, которые выступали на чемпионате мира, – они могли выйти на неделю позже других, третьего июля.

Сейчас в КХЛ все совсем по-другому. Есть практически трехмесячные отпуска. Не понаслышке знаю, что некоторые хоккеисты в этих отпусках стараются отойти от хоккея полностью – и набирают более-менее нормальную форму лишь к августу, когда стартуют официальные сборы.

Визуально было видно, что некоторые игроки КХЛ еще не отошли от отпускной формы. В том числе и отсюда крупный счет, – сказал олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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