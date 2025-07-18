Андрей Коваленко о «Матче года»: «Никакой драмы в 3:15 нет. Народ получил шоу, наши звезды КХЛ не особо напрягались. Было видно, что некоторые еще не отошли от отпускной формы»
13 июля команда звезд НХЛ одержала крупную победу над командой звезд КХЛ (15:3) в благотворительном матче в Москве.
– Некоторые эксперты драматично восприняли разгром звезд КХЛ в матче со звездами НХЛ. Такая реакция справедлива?
– На мой взгляд, никакой драмы нет – а, наоборот, есть праздник. Прежде всего из-за того, что народ в России в июле заполнил московскую арену с одной целью – посмотреть на Овечкина, Панарина и других звезд НХЛ. Мастеров, которые играют в КХЛ, Россия будет наблюдать предстоящие девять месяцев, а вот энхаэловцев в предстоящем сезоне на родном льду больше не увидит.
Поэтому я считаю, что народ получил то шоу, которое хотел. А наши звезды КХЛ не особо напрягались. Да и было видно, что они пока далеки от формы.
– Почему? Лагеря в КХЛ вот-вот откроются, а в НХЛ до старта предсезонки – еще два месяца…
– В наше время, на стыке советского и российского хоккея мы были в полном порядке уже в середине июля. Просто потому, что структура подготовки тогда была кардинально другой – мы уходили в отпуск 25 мая, а уже 25 июня садились на сборы. Исключение делалось разве что для хоккеистов сборной страны, которые выступали на чемпионате мира, – они могли выйти на неделю позже других, третьего июля.
Сейчас в КХЛ все совсем по-другому. Есть практически трехмесячные отпуска. Не понаслышке знаю, что некоторые хоккеисты в этих отпусках стараются отойти от хоккея полностью – и набирают более-менее нормальную форму лишь к августу, когда стартуют официальные сборы.
Визуально было видно, что некоторые игроки КХЛ еще не отошли от отпускной формы. В том числе и отсюда крупный счет, – сказал олимпийский чемпион.