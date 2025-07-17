Фетисов о словах Дегтярева про Олимпиаду в России: «Какие основания? Флаг с гербом вернуть не можем, спортсменов морально опускают ниже плинтуса, а мы собрались Игры проводить»

Вячеслав Фетисов прокомментировал слова Михаила Дегтярева об Олимпиаде в России.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) заявил , что Россия готова к проведению Игр, а также планирует в будущем заявляться в качестве страны-хозяйки.

«Какие основания-то для этого? Мы флаг с гербом вернуть никак не можем, наших спортсменов морально и по всем другим направлениям опускают ниже плинтуса, а мы собрались Олимпиаду проводить.

Дегтяреву виднее, наверное. У меня это вызывает улыбку», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

«Ты сумасшедший и подлец». Схватка Фетисова и Дегтярева в прямом эфире – о чем они спорили в 2018-м?

Фетисов не голосовал по вопросу утверждения Дегтярева министром спорта. При этом голосовал по другим вопросам за минуту до и через минуту после