Фетисов о словах Дегтярева про Олимпиаду в России: «Какие основания? Флаг с гербом вернуть не можем, спортсменов морально опускают ниже плинтуса, а мы собрались Игры проводить»
Вячеслав Фетисов прокомментировал слова Михаила Дегтярева об Олимпиаде в России.
Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) заявил, что Россия готова к проведению Игр, а также планирует в будущем заявляться в качестве страны-хозяйки.
«Какие основания-то для этого? Мы флаг с гербом вернуть никак не можем, наших спортсменов морально и по всем другим направлениям опускают ниже плинтуса, а мы собрались Олимпиаду проводить.
Дегтяреву виднее, наверное. У меня это вызывает улыбку», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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Фетисов не голосовал по вопросу утверждения Дегтярева министром спорта. При этом голосовал по другим вопросам за минуту до и через минуту после
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Odds
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