Михаил Дегтярев: «Альтернативные турниры не помогут нашим спортсменам. Наш путь – полноценное возвращение в олимпийскую семью»

Дегтярев заявил, что альтернативные турниры не помогут российскому спорту.

«Поможет ли нашим спортсменам проведение каких-то альтернативных турниров? Нет, не поможет, потому что мы это проходили – Игры дружбы, 84-й год, Игры доброй воли.

Все они прошли без должного уровня конкуренции и только на годы отбросили, можно так сказать, международное спортивное сотрудничество, поэтому альтернатива – это не наш путь. Наш путь – это возвращение полноценное в олимпийскую семью», – сказал министр спорта России и глава олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев .

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов