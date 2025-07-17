Михаил Дегтярев: «Альтернативные турниры не помогут нашим спортсменам. Наш путь – полноценное возвращение в олимпийскую семью»
Дегтярев заявил, что альтернативные турниры не помогут российскому спорту.
«Поможет ли нашим спортсменам проведение каких-то альтернативных турниров? Нет, не поможет, потому что мы это проходили – Игры дружбы, 84-й год, Игры доброй воли.
Все они прошли без должного уровня конкуренции и только на годы отбросили, можно так сказать, международное спортивное сотрудничество, поэтому альтернатива – это не наш путь. Наш путь – это возвращение полноценное в олимпийскую семью», – сказал министр спорта России и глава олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.
Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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