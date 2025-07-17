Михаил Дегтярев: «Я родился через год после Олимпиады-1980. Родители, родственники и соседи называли меня олимпийским Мишкой»
Михаил Дегтярев рассказал, что в детстве его называли «олимпийским Мишкой».
Олимпийские игры в Москве прошли с 19 июля по 3 августа 1980 года. Дегтярев родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве (ныне – Самара).
«Я родился через год после Олимпиады в Москве, и родители, родственники, соседи, дедушки и бабушки, называя меня Мишкой, иногда вворачивали «олимпийский».
Так что личные воспоминания об Олимпиаде, конечно, связаны с ее главным символом – Мишкой, который улетел, но обещал вернуться. Великолепная по идеологии и креативу церемония, хотя эти кадры хроники я увидел уже, только когда вырос», – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Дегтярев.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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