Михаил Дегтярев об Олимпиаде в России: «Конечно, будем заявляться в будущем и сможем провести на самом высоком уровне»

Михаил Дегтярев уверен, что Россия готова провести Олимпийские игры.

«Конечно, будем заявляться в будущем и сможем провести на самом высоком уровне, мы это уже доказали дважды. Рано или поздно все отношения восстановим, раскатаем все маршруты на Олимпийские игры и, я уверен, заявимся и на зимние, и на летние.

Наша страна самая гостеприимная, а инфраструктура позволяет. Чемпионат мира по футболу в России воспоминают до сих пор. Какая дружелюбная Россия, как гуляли и болели в Москве, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Калининграде и других городах.

Я только что прилетел из Лозанны, в том числе был в музее Международного олимпийского комитета, память о московских и сочинских Играх там живет – открытки, значки, куча экспонатов, маскоты. Это события исторического масштаба, а память о них – в сердцах миллионов.

Чему нас учат Олимпийские игры? Никаких бойкотов быть не должно. Олимпийское движение должно объединять. В 1980 году нам объявляли бойкот, а позже и мы объявляли – все это было неправильно, как, впрочем, и сегодня – дискриминация по национальному признаку по отношению к нашим спортсменам. От этого нужно уходить», – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР ).