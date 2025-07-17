Крикунов о Кузнецове: «Проблема в поведении, что-то внутри него самого. Статистика хорошая, но в КХЛ ему будет сложно найти работу»

Владимир Крикунов считает, что у Евгения Кузнецова внутренние проблемы.

Ранее агент нападающего заявил , что Кузнецов проведет следующий сезон в Северной Америке.

«Получится у него уехать в НХЛ – пускай пробует. Не получится – ничего не поделаешь. Думаю, в КХЛ ему будет сложно найти работу.

По результатам он ведь не так уж плохо сыграл в прошлом сезоне. Сколько он там набрал – 37 очков в 39 матчах? Хорошая статистика.

Там проблема в поведении, что-то внутри него самого. То играет, то пропадает, клубы это видят», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов .

Кузнецов сыграл в матче любительской лиги в Вашингтоне. Его команда победила 9:4, у Евгения – 2+4