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Кузнецов сыграл в матче любительской лиги в Вашингтоне. Его команда победила 9:4, у Евгения – 2+4

Евгений Кузнецов сыграл в матче любительской лиги в Вашингтоне.

Бывший форвард «Кэпиталс» вышел на лед за команду «Лоси» против «Вождей» (9:4). На счету Кузнецова 2 гола и 4 результативные передачи.

«Непонятно, как и почему он оказался на льду. Наша лига – Lower B. В ней играют ребята с опытом в колледжах и те, кто в детстве выступал на уровне AAA и AA (ААА – высший уровень детского хоккея в Северной Америке – Спортс’‘).

Это довольно талантливая лига, но он заставил их выглядеть детьми. Сомневаюсь, что он хоть немного вспотел.

Видеть, как Кузнецов появляется в нашей лиге – это нечто особенное, потому что он подарил нам одни из лучших хоккейных воспоминаний.

Когда он забил, многие молодые парни и взрослые мужчины на мгновение вернулись в 2018 год», – сказал хоккеист «Бобров» из этой же лиги Джош Уильямс.

Отметим, что хоккеисты НХЛ нередко играют летом в любительских лигах. В тот же день Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль играли на катке в канадской провинции Онтарио.

Бабаев о будущем Кузнецова: «Ищем варианты в НХЛ. Это не будет крупный контракт, он хочет доказать, что по-прежнему тот самый Кузнецов. Возможности вернуться в «Вашингтон» не вижу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
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