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  • Михайлов о Кузнецове: «Удивительно, что он не участвовал в «Матче года» и до сих пор без клуба. Хоккеист яркий и самобытный – полагаю, вся проблема в нем самом»
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Михайлов о Кузнецове: «Удивительно, что он не участвовал в «Матче года» и до сих пор без клуба. Хоккеист яркий и самобытный – полагаю, вся проблема в нем самом»

Борис Михайлов удивлен тем, что Евгений Кузнецов до сих пор находится без клуба.

Ранее сообщалось, что 33-летний нападающий вернется в Северную Америку после одного сезона в СКА. Сейчас Кузнецов является свободным агентом.

«По идее такой мастер должен обязательно найти себе работу – в НХЛ или КХЛ.

Для меня удивительно, что он до сих пор находится без клуба. Как и то, что он не участвовал в «Матче года» между НХЛ и КХЛ. Видимо, какие-то препятствия внутри него самого.

Все-таки это яркий и самобытный хоккеист. Полагаю, что вся проблема в нем самом», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Агент Кузнецова про НХЛ: «Каждый день разговариваю с 2-3 клубами. Места есть – нужно угадать с тренером и командой. Варианты есть и в КХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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