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Агент Кузнецова: «Он отыграет следующий год в Северной Америке. Уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ»

Агент Евгения Кузнецова заявил, что игрок проведет сезон в Северной Америке.

Ранее СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.

Кузнецов ранее играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

«С сегодняшнего дня я представляю интересы Евгения Кузнецова в Национальной хоккейной лиге. Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ.

Мной принято решение, что следующий год он отыграет в Северной Америке», – написал агент Шуми Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Шуми Бабаева
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