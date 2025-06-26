Агент Кузнецова: «Он отыграет следующий год в Северной Америке. Уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ»

Агент Евгения Кузнецова заявил, что игрок проведет сезон в Северной Америке.

Ранее СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.

Кузнецов ранее играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

«С сегодняшнего дня я представляю интересы Евгения Кузнецова в Национальной хоккейной лиге. Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ .

Мной принято решение, что следующий год он отыграет в Северной Америке», – написал агент Шуми Бабаев .