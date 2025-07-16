Агент Кузнецова о переходе в клуб с шансами на Кубок Стэнли: «Нет такого разговора. Просто желание найти команду, где он будет нужен»

Агент Евгения Кузнецова сообщил, что переговоры с клубами НХЛ продолжаются.

Ранее агент заявил , что хоккеист проведет следующий сезон в Северной Америке. Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

– Как обстоит ситуация по будущему Евгения Кузнецова в НХЛ?

– Варианты возникают, переговоры идут, пока конкретику не могу озвучить.

– При выборе команды для Евгения обращаете внимание на ее статус? Есть желание найти для Кузнецова клуб, с которым он будет бороться за Кубок Стэнли?

– Сейчас нет такого разговора, просто есть желание найти команду, где он будет нужен, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев .