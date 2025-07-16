Агент Кузнецова о переходе в клуб с шансами на Кубок Стэнли: «Нет такого разговора. Просто желание найти команду, где он будет нужен»
Агент Евгения Кузнецова сообщил, что переговоры с клубами НХЛ продолжаются.
Ранее агент заявил, что хоккеист проведет следующий сезон в Северной Америке. Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».
– Как обстоит ситуация по будущему Евгения Кузнецова в НХЛ?
– Варианты возникают, переговоры идут, пока конкретику не могу озвучить.
– При выборе команды для Евгения обращаете внимание на ее статус? Есть желание найти для Кузнецова клуб, с которым он будет бороться за Кубок Стэнли?
– Сейчас нет такого разговора, просто есть желание найти команду, где он будет нужен, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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