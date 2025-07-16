Плющев о Кузнецове: «Сделал большую ошибку, не вернувшись в родной «Трактор». Он сильно испортил реноме – не все работодатели верят, что он реанимирует себя»

Владимир Плющев считает, что Евгений Кузнецов неправильно выбрал клуб в КХЛ.

– У Жени был очень неудачный сезон. Ситуация возникла негативная, в связи с чем у него возникли трудности с поиском нового клуба.

Я думаю, что он сделал большую ошибку, когда не вернулся в родной «Трактор ». Там ему было бы комфортнее, но что сделано, то сделано.

Он сильно испортил себе реноме. Вероятно, не все потенциальные работодатели верят, что он сможет реанимировать себя в новом сезоне.

– Не поздно ли ему вернуться в «Трактор»?

– Думаю, если бы такая возможность у него была, это было бы уже давно сделано.

Что касается его отсутствия на «Матче года » между игроками НХЛ и КХЛ, то там не было не только его, но и многих других. У команд были тренерские штабы, которые приняли решение.

Не знаю, по какому принципу они выбирали состав, но в итоге многие хоккеисты остались за бортом. Так что в случае с Кузнецовым мне сложно что-то сказать помимо этого, – отметил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .